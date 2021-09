Der magische Wald ist wieder blitzblank

Wie jedes Jahr haben sich Ende August unzählige Helferinnen und Helfer zum Clean Up Day im Magic Wood in Ausserferrera versammelt. Die Aktion fand bereits zum zwölften Mal statt. Am Morgen haben sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer registriert. Anschliessend durften sie auf dem ganzen Boulderareal Spuren von Magnesium beseitigen und den vorhandenen Müll einsammeln. Am Abend gab es für die hungrigen Mitwirkenden ein Abendessen. Zudem wartete ein Gabentisch von Sponsoren auf die Beteiligten. Nach einem kurzen Vortrag in eigener Sache sowie einer Rede des neuen Präsidenten der IG Magic Wood, Martin Keller, wurde die Party freigegeben. Die Schweizer Band We Two begleitete musikalisch durch den Abend. Danach wurde bis 4 Uhr weitergefeiert.