Bündner Student erhält hohe Auszeichnung

Einer der Ausgezeichneten ist Jon Flurin Buchli aus Domat/Ems. Buchli habe die Jury mit seiner Bachelorarbeit überzeugt. Er habe Werke ausgewählt, welche einen Schwierigkeitsgrad aufwiesen, der normalerweise erst in Masterabschlusskonzerten angetroffen werde, teilt die Hochschule Luzern weiter mit. Neben dem Strebi-Gedenkpreis konnte Buchli zudem seinen «Bachelor of Arts in Music» entgegennehmen. Ab September wird er sein Studium im Master «Solo Performance» an der HSLU fortführen.