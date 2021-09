Corona-Hotspot Schule: Was der Kanton dagegen unternimmt

Dass es im Kanton Graubünden nach den Sommerferien an Schulen vermehrt zu Covid-Ausbrüchen gekommen ist, bestätigt auch die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnicki gegenüber TV Südostschweiz. Das sei auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens steigen die Fallzahlen momentan in der gesamten Bevölkerung an. Zweitens kommt dazu, dass sich Kinder im Gegensatz zu Erwachsenen nicht so gut gegen das Virus schützen können. Kinder unter zwölf Jahren dürfen sich in der Schweiz bisher nämlich nicht impfen lassen und Kindern über zwölf Jahren empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Impfung erst seit Ende Juni. Das hat dazu geführt, dass im Kanton Graubünden gemäss der Kantonsärztin erst rund 8000 Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren vollständig gegen das Virus geimpft sind.