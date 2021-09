Eine Ära geht bei der Stamparia Strada zu Ende

Gian Häfner ist 82 Jahre alt und seit der Gründung 1987 die Seele der Stamparia Strada. «Es ist Zeit, die Arbeit im Museum an Jüngere abzugeben», sagt er. Seinem unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass im Haus Scharplaz, in welchem von 1689 bis 1881 auch eine Druckerei betrieben wurde, ein Kleinod der Bündner Museumslandschaft entstanden ist. Das Museum befindet sich in einem Kulturgut von nationaler Bedeutung und zeigt den historischen Buchdruck.