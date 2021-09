1,7 Millionen für ein altes Brett?

Trotz des stolzen Preises tummeln sich in den Kommentarspalten bereits erste – mehr oder weniger – interessierte Personen. Ein User fragte beispielsweise, ob der Anbieter seine E-Mail erhalten habe. Ein anderer erkundigte sich lediglich, weshalb das Board denn so billig sei. Daraufhin antwortete der Verkäufer, er wolle sich mit dem Geld einen eigenen Skateshop eröffnen. Geplant sei dieser in Locarno. Dort möchte er Cruiser-Boards für Mädchen und Jungen produzieren und verkaufen. Zudem schreibt der Verkäufer, dass er zurzeit finanziell in der Sackgasse sitze und deshalb auf baldigen Erlös hoffe.