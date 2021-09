Drei Bündner im Rennen zum Mr. Right

Mister Schweiz war gestern, heute sucht die Schweiz den Mister Right. Anfang Oktober wird der Titel bereits zum dritten Mal vergeben. Die Castingshow «Swiss Men’s Award» gilt als Nachfolgerin der «Mister Schweiz»-Wahl. Seit März kämpfen die insgesamt 20 Kandidaten um den Einzug ins Finale. Darum bestritten sie mehrere Challenges und sammelten Punkte. So mussten sie etwa aus einem Escape Room entkommen oder sich in einem sportlichen Zweikampf, mit dem letztjährigen Mr. Right René Brügger messen.