Die «Glarner Nachrichten» zügeln nach Ennenda

Das Jahrhundert bekommen wir nicht mehr voll: Die «Glarner Nachrichten» verlassen nach 93 Jahren ihr Zuhause an der Zwinglistrasse in Glarus. Ab morgen Mittwoch, 8. September, findet man die Redaktion ennet der Linthbrücke in Ennenda. Dort zieht sie zusammen mit den anderen Glarner Unternehmensteilen der Somedia ins Bürogebäude der Tridonic in der oberen Allmeind.