TASTENTAGE KLOSTERS 2021

Am kleinen, aber feinen TASTENTAGE-Festival mit Tastenkünstlerinnen und -künstlern, das von Ostern auf den Herbst verschoben werden musste, spielen Weltstars ebenso wie grosse Musiker/innen aus der Schweiz Konzerte am Piano, Akkordeon, Schwyzerörgeli in kleinen und akustisch hervorragenden Lokalitäten, so dass das Motto «Musik ganz nah» keine leere Floskel ist.

Stilistisch holen die Engagements die modernen Strömungen des Jazz ab, suchen jedoch immer auch die Nähe des Mainstreams. Grosses Interesse gilt auch den Crossover-Ansätzen, die z.B. Volksmusik mit Jazz verbinden oder die Grenzen zwischen Jazz und Klassik vergessen lassen. So wird ein möglichst breites, an dieser Musik interessiertes, aber auch für Neues offenes Publikum angesprochen

Verteilt auf die zwei Wochenenden Ende September (24.–26.) und Anfang Oktober (1.–3.) gehen nun die Konzerte über die Bühne, die eigentlich Ostern 2020 schon auf dem Programm gestanden hätten.

Nachdem vergangene Ostern drei Konzerte gestreamt wurden, können wir uns auf hochstehende Konzerterlebnisse freuen mit internationalen Stars Schweizer und ausländischer Herkunft: Seis der österreichische Pianist David Helbock mit seinem Trio und gut 20 Instrumenten auf der Bühne oder der weltbekannte Schweizer Gesangskünstler Andreas Schaerer mit seinem Quartett, seis der finnische Starpianist Iiro Rantala, der mit dem Galatea Quartett auch meisterhaft Mozart-Sonaten zu intonieren weiss oder die kubanisch Pianistin Marialy Pacheco, die, hervorragend klassisch geschult, kubanische Rhythmen nach Klsoters bringt. Das erste Wochenende beschliessen die Schweizer Volksmusikerinnen Evelyn und Kristina Brunner an einem Brunch in der Chesa Grischuna.