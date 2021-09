Naturpark in der Val Müstair braucht mehr Pflege

87 Schmetterlingsarten kommen in der Val Müstair auf knapp zwei Quadratkilometern vor. Vor allem am Fuss der südexponierten Hänge zwischen der Landesgrenze zu Italien bei Müstair und Sta. Maria befindet sich ein «Hotspot der Artenvielfalt», wie der Naturpark Biosfera Val Müstair in einer Mitteilung schreibt.