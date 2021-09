Viele Weggen retten den Valser Käse

Rund 600’000 Liter Milch pro Jahr verarbeitet die Sennerei in Vals. Produziert wird sie von Bauernbetrieben in der Region, welche nach den Knospe-Richtlinien von Bio Suisse arbeiten. In der Sennerei wird aus der Milch unter anderem Bio-Bündner-Bergkäse produziert, den auch der Grossverteiler Coop in seinem Sortiment führt. Die Sennerei ist eine wichtige Voraussetzung, damit in Vals und im Tal weiterhin Milchwirtschaft betrieben werden kann.