Fünf Problemlösungen auf einen Schlag

Wer von Norden nach Paspels fährt, dem präsentiert sich der Dorfeingang seit diesem Sommer in neuem Kleid. Dank dem Projekt Cureia, benannt nach dem Flurnamen an dieser Stelle der zweitgrössten Fraktion in der Gemeinde Domleschg: Das unterirdische Feuerwehrmagazin hat eine Aufstockung erhalten, geprägt von Holz und Fotovoltaikmodulen, Moloks stehen in Reih und Glied daneben, ein Parkplatz bietet 26 Auto-Abstellmöglichkeiten.