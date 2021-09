Was macht eigentlich der «Preisüberwacher»?

Wie wir bereits wissen, kümmert sich der Preisüberwacher, aktuell also Herr Meierhans, darum, dass marktstarke Unternehmen ihre Stellung nicht ausnutzen und dass sich keine Kartelle bilden können. Konkret heisst das: Gibt es für ein Produkt nur einen oder sehr wenige Anbieter, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Anbieter durch tiefe Preise konkurrieren, kleiner als wenn es viele Anbieter gäbe. Hätte die Schweiz nur einen Mobilfunkanbieter, nennen wir ihn mal «Moonrise», so könnte die Firma Moonrise sich ja sagen «He, die Menschen hier sind auf mich angewiesen. Wollen sie Internet, so müssen sie zu mir kommen. Also verlange ich dafür so viel Geld, wie ich will.» Damit Moonrise nun nicht einfach einen marktunüblichen, frechen, hohen Preis verlangen kann, haben wir Stefan Meierhans. Er würde die Firma daran hindern. Wer mehr über die Arbeit des «Monsieur Prix» erfahren möchte, hat Glück: Unser Preisüberwacher hat nämlich einen Blog. Dort erzählt Meierhans regelmässig, welche Preise er so im Visier hat und was er davon hält. Und nicht nur das – man kann dem Preisüberwacher auch eine Nachricht senden, wenn man findet, dass ein Unternehmen in der Schweiz überteuerte Produkte verkauft, weil es eine gewichtige Funktion auf dem Markt hat. So kann jede und jeder auch ein bisschen helfen, die Preise zu überwachen. Blog und Kontaktmöglichkeit gibt es hier. (mas)