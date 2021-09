Nach einem halben Jahrhundert ein neuer «Look»

Wer auf der Hauptstrasse von Cunter nach Savognin fährt, kann sie nicht übersehen: die Feriensiedlung Las Vals mit ihren fünf grossen Häusern, in denen sich insgesamt 120 Wohnungen befinden. Gebaut und bezogen von 1971 bis 1973, hat die Anlage nun ihre bislang umfangreichste Sanierung und Erneuerung erfahren: In den vergangenen drei Jahren wurden in Etappen insgesamt rund 3,5 Millionen Franken in die Siedlung investiert; Anfang September konnte der Abschluss des Projekts gefeiert werden, wie aus einer Medienmitteilung der Eigentümerschaft hervorgeht.