Wenn die Lehrperson zum Coach wird

Ruhig ist es an diesem Dienstagmorgen im grössten Klassenraum der Oberstufe im Schulhaus von Sils im Domleschg. Obwohl er voll besetzt ist und eifrig gearbeitet wird, meist in Zweierteams, in denen man sich gegenseitig hilft. «Flüsterzone» haben die Jugendlichen in elegantem Handlettering auf Kreidetafeln geschrieben. Ihre Köpfe ducken sie in blaue Schallschutznischen, die an ihren Pulten festgemacht sind. Zwei Lehrkräfte, je eine von der Sekundar- und Realstufe, huschen hierhin und dorthin, je nachdem, wo sie gerade benötigt werden, und leisten zusätzliche Hilfestellung.