Wann beginnt der Herbst?

Der kalendarische beziehungsweise astronomische Herbstbeginn hingegen richtet sich nach dem Stand der Sonne. Der Herbst beginnt immer an einem bestimmten Datum – am 22. oder 23. September. Dieses Jahr ist der kalendarische Herbstbeginn in der Schweiz und auf der gesamten Nordhalbkugel am 22. September. Genauer gesagt um 21.20 Uhr mitteleuropäische Zeit (MESZ).