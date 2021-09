Vom Misserfolg profitieren

An einer «Fuckup Night» sprechen Unternehmerinnen und Unternehmer vor Publikum offen über ihr Scheitern und über ihren innovativen Umgang mit Misserfolgen. Am Donnerstag, 9. September, um 18.30 Uhr ist es soweit: Dann wird im Medienhaus Somedia erstmals eine solche «Fuckup Night» in Chur durchgeführt, wie es in einer Mitteilung heisst.