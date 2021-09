Jenins ist wieder im Weinfieber

Am 11. und 12. September treffen sich Weinbegeisterte aus nah und fern in Jenins. Das traditionelle Weinfest lockt einmal pro Jahr zahlreiche Freunde des guten Tropfens in die Bündner Herrschaft, immer abwechselnd nach Jenins, Maienfeld, Malans oder Fläsch. Im letzten Jahr musste die Veranstaltung infolge von Corona zum ersten Mal überhaupt abgesagt und auf dieses Jahr verschoben werden. Im Jahr zuvor fand das Weinfest in Malans statt.