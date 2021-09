Am Lai Barnagn fahren die Pumptrack-Bagger auf

Der Lai Barnagn avanciert immer mehr zum sommerlichen Freizeit-Hotspot im Surses. Bademöglichkeit, Wasserspielplatz, Beachvolleyball-Feld, Minigolfanlage, Riesentrampolin – all das bietet der im Winter von den Bergbahnen als Parkplatz genutzte künstliche See in der warmen Jahreszeit bereits. Jetzt kommt ein neues Angebot dazu: ein Bike-Pumptrack inklusive Kidstrack und Skatepark. Der symbolische erste Spatenstich für das Projekt wird laut einer Mitteilung der Gemeinde Surses, der Bauherrin, noch diesen September erfolgen. Laufe alles wie geplant, werde die Anlage diesen Herbst in Betrieb gehen können. Lediglich die Umgebungsarbeiten würden dann noch im kommenden Frühling folgen – und die offizielle Eröffnungsfeier.