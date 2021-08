sofunktionierts: Was tun bei einer Autopanne?

Wenn möglich, solltet ihr als Erstes das Auto auf dem Pannenstreifen oder am rechten Strassenrand parkieren. Anschliessen müsst ihr die Warnblinker einschalten. Überprüft, ob ihr gefahrenfrei aussteigen könnt. Wenn ja, zieht am besten eine Warnweste an. Dazu besteht in der Schweiz aber keine Pflicht.