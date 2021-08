Linthaler Primarschule und Kindergarten wegen Coronafällen geschlossen

In der vergangenen Woche waren gemäss Mitteilung alle Schulklassen bei einer gemeinsamen Schwimmwoche durchmischt. In allen Primarschulklassen wurden entweder positiv getestete Kinder oder Geschwister von positiven Kindern unterrichtet, wie es weiter heisst. Dasselbe gilt für den Kindergarten: Auch dort wurden Geschwisterkinder von positiv getesteten Schülerinnen und Schülern unterrichtet. In der Kindergartenstufe gab es aber keine positiv getesteten Kinder.