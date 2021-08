Jetzt wird auch die Tgea Loringett umgebaut

Auch sie gehört der Fundaziùn Capricorns, der Eigentümerstiftung des Center da Capricorns in Wergenstein: die direkt an den Hotelkomplex angebaute Tgea Loringett. Bei der Sanierung des Centers anno 2010 musste ihre Renovierung aus Kostengründen aussen vor bleiben. Jetzt aber will die Fundaziùn diese Erneuerung nachholen, wie die romanische Nachrichtenstiftung FMR berichtet. Das Haus, in dem der vor 130 Jahren geborene sutselvische Schriftsteller und Sprachaktivist Steafan Loringett aufgewachsen ist, soll in Zukunft 20 Arbeitsplätze für jene Institutionen bieten, die bislang noch im Hoteltrakt untergebracht sind und dort heute zu wenig Platz haben: die Geschäftsstelle des Naturparks Beverin und die Aussenstelle der Zürcher Hochschule ZHAW.