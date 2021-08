Tag der offenen Tür Oase Churwalden

Besucherinnen und Besucher können sich so ein besseres Bild machen und 1:1 die Werte der Oase Gruppe erleben.

Wohnen im Alter gewinnt an Bedeutung

Die durchschnittliche Lebensdauer steigt an, dies belegen auch die vom Bundesamt für Statistik (2018) veröffentlichten Zahlen: So sollen bis 2045 der Anteil der 65-Jährigen von 18% auf rund 27% und der Anteil von über 80-Jährigen von 5% auf 10% steigen.

Nach der Pensionierung erleben immer mehr Menschen heutzutage noch eine lange vitale Zeitspanne, in der sich ihr Gesundheitszustand und damit verbunden auch ihre Wohnbedürfnisse laufend verändern. Entsprechend bedarf es neuer, geeigneter Wohnkonzepte, die höchstmögliche Selbstbestimmung und barrierefreien Wohnkomfort bieten. Idealerweise kombiniert mit der Möglichkeit, je nach Bedarf und individuell Hilfs- und Pflegeleistungen hinzuzuziehen.

Bedürfnisorientierte Wohnformen für die Zukunft

Eben solche Wohnkonzepte will die Oase Gruppe schweizweit etablieren und so Wohnraum schaffen, der selbstbestimmtes Wohnen für alle älteren Menschen ermöglicht. Sie sollen die Annehmlichkeiten einer modernen, barrierefreien und hellen Wohnung geniessen und mit der Möglichkeit der Betreuung und Pflege bis ans Lebensende verbinden und geniessen können und sich so wohl fühlen und selbständig sein können.

Wie dies umgesetzt werden und funktionieren kann, können Besucherinnen und Besucher am Tag der offenen Tür im Rahmen von Führungen durch die Oase Churwalden direkt erleben. Im Austausch mit Bewohnerinnen und Bewohnern können sie zudem einen weiteren Einblick in den Alltag des Oase Standorts erhalten und mehr über das Leben in einer solchen Wohnform erfahren.

Den BAG-Richtlinien folgend kann nur Gästen Zugang gewährt werden, die ein gültiges Impfzertifikat oder einen aktuellen, negativen Corona-Test mitbringen. Die Oase Gruppe bieten zudem die Möglichkeit, direkt vor Ort einen Test zu machen.