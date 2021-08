Das Digital Festival Zürich 2021 wird hybrid!

KEYNOTES

Mit von der Partie sind Sebastian Gunningham (ehemaliger CEO WeWork, Amazon Executive Board) und Diego Piacentini CEO Convoy & Advisor KKR). Erstmals teilen Diego und Sebastian ihre Erkenntnisse und Erfahrungen aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Amazon in einem intimen Gespräch, geben Einblicke in ihre Führungsprinzipien und berichten über Momente, in denen sie erfolgreich waren, aber auch auf Fallstricke gestossen sind.

Mit dabei ist auch die ETH Assistenzprofessorin Ana Klimovic, welche an den Schnittstellen von Betriebssystemen und Computerarchitektur zu maschinellem Lernen forscht und dabei auch auf ihren umfassenden Erfahrungsschatz aus ihrer Zeit bei Google Brain zurückgreifen kann.

LABS

Labs dienen dem Wissenstransfer und persönlichem Austausch in kleinen Gruppen, dem Entdecken innovativer Tools und Lösungsansätze. Expertinnen und Experten verschiedener Branche teilen Einblicke in die besten Tools und Lösungswege, diskutieren zentrale Fragen in Bezug auf Innovationsvorhaben und deren gesellschaftliche Implikationen: Wie gelangen wir von der Produktvision zum Prototypen? Wie gelingt Produktmanagement im High-Tech Umfeld? Wie stiften sprachbasierte Anwendungen Mehrwert im Unternehmen? Sind NFTs the next big Thing oder eine Bubble? Welche Zukunftsmedizin wünschen wir - mit wem und wozu teilen wir unsere persönlichen Gesundheitsdaten?