Für die Inderinnen und Inder liegt das Paradies in der Schweiz

Yoga im Garten des Luxushotels «Badrutt’s Palace»: So sieht der Auftakt zum «India Day» in St. Moritz an diesem Mittwochnachmittag aus. Eine kleine Gruppe aus Einheimischen nutzt die Gelegenheit, den Sonnengruss unter fachkundiger Leitung zu üben – beobachtet von einer indischen Gruppe, die gerade Gerichte aus der Heimat im Gartenrestaurant geniesst. Zufall, denn diese Gruppe gehört nicht zum Team der indischen Botschaft, welche zur Veranstaltung in Gedenken an 75 Jahre Unabhängigkeit von der britischen Kolonialherrschaft geladen hat.