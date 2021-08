Wieso wir auf der rechten Seite fahren

Als Links- und Rechtsverkehr wird die Fahrspur bezeichnet, auf der die Verkehrsteilnehmenden aus eigener Sicht fahren. In ganz Kontinentaleuropa herrscht heute Rechtsverkehr. In Grossbritannien und Irland wird auf der linken Seite gefahren. Von 221 Staaten und Gebieten der Erde gilt in 59 Linksverkehr. Dies hauptsächlich in früheren britischen Kolonien. Die Verkehrsausrichtung hat historische Gründe. Da ein Wechsel mit viel Aufwand und hohen Kosten verbunden ist, wird sie heute kaum noch umgekehrt.