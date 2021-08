Geimpft statt getestet in den Club

In Abstimmung mit dem Kanton sicherte die Stadt eine finanzielle Unterstützung in der Höhe von knapp 37’000 Franken. Seit Anfang Juli stehen nun auch für junge Erwachsene genügend Impfdosen zur Verfügung. Daher zieht sich die Stadt Ende August wie geplant von ihrer finanziellen Unterstützung zurück, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der Stadtrat appelliert an die jungen Erwachsenen, sich impfen zu lassen. Den Gastrobetreibenden steht es frei, ein Testangebot aufrechtzuerhalten. (so)