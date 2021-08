Fallzahlen reichen den anderen Wellen bald das Wasser

Die Kurve der aktiven Coronafälle in Graubünden zeigt seit einigen Wochen wieder steil nach oben. Während die Neuinfektionen Mitte Juli noch bei rund 70 Fällen pro Tag lagen, wurde Mitte August die 300-Marke überschritten – Tendenz steigend. So verzeichnete das Bündner Gesundheitsamt am Montag 393 aktive Fälle. Das sind 21 Neuinfektionen mehr als am Vortag. 19 der an Covid-19 erkrankten Personen sind derzeit in Spitalpflege.