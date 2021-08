Die Tgesa Parc Ela rückt in Griffnähe

Ab 2023 soll es so weit sein: Dann bekommt der Mittelbündner Naturpark Ela voraussichtlich sein neues Zuhause – sein «Herz» – in der Tgesa Parc Ela am Bahnhof von Tiefencastel. Die Mitgliederversammlung hat dem Vorstand vor wenigen Tagen die Kompetenz erteilt, ein Darlehen von bis zu 1,5 Millionen Franken für die Finanzierung des geplanten Info- und Dienstleistungszentrums aufzunehmen. Damit erhalte der Vorstand die Möglichkeit, ein kürzlich vorgelegtes Kaufangebot für die Postliegenschaft in Tiefencastel weiterzuverfolgen, schreibt der Parkverein in einer Medienmitteilung. Die Tgesa Parc Ela soll durch einen Umbau dieser Immobilie entstehen. Ein Vorprojekt für ein Gebäude in der Quadrin-Bauweise der Savogniner Uffer AG ist ausgearbeitet; der Park setzt dabei auf eine nach zehn Jahren rückbaubare Lösung.