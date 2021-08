«Was zählt, ist die Liebe»

Ende September wird in der Schweiz über die Ehe für alle abgestimmt. Eine Frage, die auch in den Landeskirchen diskutiert wird. Hochaktuell ist weiter die Frage, wie die Kirche den Menschen in Pandemiezeiten gedient hat. Erika Cahenzli-Philipp, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Landeskirche Graubünden, äussert sich im Gespräch dazu. Die 56-jährige Untervazerin hat das Amt per Januar dieses Jahres übernommen.