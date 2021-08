Corona in den Schulzimmern – eine vorhersehbare Entwicklung

Im Umfeld der Schule Malans ist eine ungewöhnliche Häufung von Coronafällen registriert worden. Aktuell sind 39 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon sind 25 in Quarantäne. Was viele Fachleute befürchteten, ist zumindest in Malans eingetreten. Der Schulstart lässt die Coronafallzahlen in die Höhe schnellen. Ferienrückkehrer sei Dank.