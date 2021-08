Dieser Sommer hat es den Bündner Äpfeln nicht leicht gemacht

In Graubünden hält sich die Verzögerung der Apfelernte in Grenzen. In knapp zwei Wochen sollen die Gala-Äpfel in der Region bereit sein, wie Marco Frey, Teamleiter Obstbau beim Plantahof, gegenüber Radio Südostschweiz sagt. Bereit heisst in diesem Fall, dass sie den gewünschten Durchmesser von 70-85 Millimeter erreicht haben. Frey rechnet damit, dass die letzten Äpfel durch die Verschiebung Anfang November geerntet werden können. «Wir sind zehn Tage später dran als sonst. Das macht aber nichts.»