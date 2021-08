Unterwegs mit den Helden der Lüfte

«Wir schützen und helfen uns in der Crew gegenseitig», so Hübner. Während des Einsatzes sei man fokussiert auf den Patienten oder die Patientin, auf das medizinische Problem und wie man der Person am besten helfen könne. «Ich schaue, dass ich in dieser Situation keine Gefühle von aussen zulasse.» Ganz ungefährlich sind die Einsätze für das Team nicht. Aber: «Die Sicherheit der Crew steht an erster Stelle.» Fühle man sich mit einer Situation nicht wohl, könne man seine Bedenken im Team äussern, sagt er. «Dann wird beispielsweise noch ein Bergführer eingeflogen.»

Wenn der Alarm bei der Rega-Crew ankommt, weiss sie meistens schon ziemlich genau, was sie wenige Minuten später am Unfallort erwartet. So wie bei einem Wanderer im Bergell, der sich am Knie verletzt hat und nicht mehr weitergehen kann. Innert Minuten ist die Samedaner Crew in der Luft. In dicht bewaldetem Gebiet ist die Rettung mit einer Seilwinde immer eine Herausforderung, wie Rettungssanitäter Caviezel erzählt. Die Äste der Bäume können sowohl beim Herablassen als auch beim Hinaufziehen der Winde ein Problem werden. Pilot Faustinelli muss die Maschine deshalb so ruhig wie möglich halten. Wenn er seine Position verändern muss, gibt ihm der Rettungssanitäter Caviezel an Bord Kommandos, während er nach unten blickt, die Winde mit Notarzt Hübner und dem Patienten fest im Blick. Rega-Rettungsmissionen funktionieren nur im Team.

Rettungssanitäter Peter Caviezel erzählt vom schwierigen Einsatz: