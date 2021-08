Sie wollen nur in Frieden leben

Einfach zurückkommen und sich gleich wieder in den Alltag zu stürzen, das hätte Dominik Täuber nicht geschafft. Zu intensiv und zu frisch waren die Eindrücke, die er von seiner Reise mitgenommen hatte. Zu gross war die Sorge um die neu gewonnenen Freunde in Afghanistan, welche seit der Machtübernahme der Taliban um ihr Leben fürchten müssen. Während Täuber eine Woche nach seinem Rückflug mit Turkish Airways in die Schweiz auf einer Caféterrasse in Scuol sitzt und erzählt, ist einer seiner Guides mit seiner Familie vermutlich bereits auf der Flucht in Richtung Tadschikistan.