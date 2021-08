«Chur macht's leichter» – der Aktionstag im Live-Ticker

#leichtesprache: Die folgenden Einträge werden in leichter Sprache verfasst.

Chur macht's leichter

Die Stadt-Bibliothek Chur informiert neu in Leichter Sprache.



Die Bürgergemeinde Chur unterstützt die Stadt-Bibliothek dabei.



Sie arbeiten für die nächsten Jahre an einem Projekt zusammen.



Das Projekt heisst: Chur macht's leichter.





Das Projekt startet am Samstag, 21. August 2021.



Alle Menschen können dann in der Stadt-Bibliothek Chur



lesen und spielen in leichter Sprache.





Die Stadt-Bibliothek Chur und die Bürgergemeinde Chur kommunizieren auch in leichter Sprache.



Informationen der Bürgergemeinde Chur:

die-buergergemeinde.ch/leichte-sprache



Informationen der Stadt-Bibliothek Chur:

bibliochur.ch/angebot/leichte-sprache