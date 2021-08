Steine schichten für den guten Zweck

Der aktuelle Einsatz im Naturpark dauert noch bis am 28. August. In den vergangenen Wochen organisierte der SCI bereits ein Projekt zur Pflege der Kastanienbäume in Soazza. Mitte September ist Tschierv an der Reihe: Dort kümmern sich Freiwillige aus Irland, Nordirland, Israel und Palästina ebenfalls um den Bau und Erhalt von Trockenmauern, wie es auf der Webseite heisst. (so)