Graubünden kämpft um das Treppchen

In weniger als einer Woche wird ausgezählt: Im Kampf der Kantone geht es in den Endspurt. Lag Graubünden vor drei Wochen noch auf Platz 5, so steht der Kanton nun auf Platz 4, also ganz kurz vor der Bronzemedaille. Weniger als 500 Punkte trennen ihn noch vom Kanton Appenzell Innerhoden. Der Sieger steht aber schon so gut wie fest – das Wallis führt aktuell mit 81'402 Punkten, auf Platz 2 liegt Zürich, mit 26'236 Punkten. Unser Favorit, Graubünden, hat aktuell 23'980 Punkte auf dem Konto. Es besteht also durchaus noch die Chance auf das Siegertreppchen.