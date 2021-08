Diese Hörspielkassetten haben Euch in den Bann gezogen

„Dürfen wir Ihnen unsere Karte zeigen?“ – ist die Catchphrase (Schlagwort, Slogan) der drei Detektive Justus Jonas (im Original Jupiter Jones), Peter Shaw (im Original Pete Crenshaw) und Bob Andrews. Die Serie «Die drei ???» (The Three Investigators) wurde in den 1960er in den USA geschaffen. Die meisten Folgen spielen in der fiktiven südkalifornischen Kleinstadt Rocky Beach. Es gibt auch eine Folge, die in der Schweiz spielt. Sie heisst «Die drei ??? und der Schatz am Bergsee» (1996).