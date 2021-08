Der Weltspieltag kommt nach Chur

Das im Mai coronabedingt verschobene grosse Spielfest zum Weltspieltag kann endlich stattfinden, wie die Stadt Chur mitteilt. Am 1. September um 13.30 Uhr treffen sich Gross und Klein zum gemeinsamen Spielen auf dem Stadtbaumgarten-Areal. Auch dieses Jahr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm mit tollen Attraktionen, wie die Verantwortlichen schreiben. Verschiedenste Spielmaterialien für den Aussenbereich wie Rollenrutsche, Tretfahrzeuge in unterschiedlichster Form, Slackline oder Riesenbauklötze können ausgiebig getestet werden. Auch spannende Geschichten im Märchenreich, eine Bastelecke für Kreative, Schlangenbrotbacken an der Feuertonne sowie ein Verpflegungsstand gehören zum Angebot.