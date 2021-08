Tote Hose auf der Überholspur

Bevor die Autobahn gebaut war, hiess der Walensee im Volksmund «Qualensee». Aus gutem Grund: Auf der heutigen Kantonsstrasse – damals die einzige Strassenverbindung von Graubünden nach Zürich – bildeten sich vor allem an Wochenenden riesige Verkehrsstaus. In diesen Tagen dürfte sich so manche Automobilistin und so mancher Automobilist an jene Zeiten erinnern. Denn der Verkehr auf der Walensee-Autobahn staut sich mit schöner Regelmässigkeit erneut, und das zum Teil geradezu gigantisch. Und das in Richtung Süden vor dem knapp sechs Kilometer langen Kerenzerbergtunnel.