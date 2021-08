Rundgang durch die Stadt-Bibliothek. Leicht vorgestellt.

Wann kann man in die Stadt-Bibliothek?

Die Stadt-Bibliothek Chur ist von Montag bis Freitag



zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet und bedient.



Am Samstag ist die Stadt-Bibliothek von 10 bis 16 Uhr



geöffnet und bedient.



Die unbediente Bibliothek ist von Montag bis Sonntag



von 6 bis 22 Uhr geöffnet.

Was man sonst noch in der Stadt-Bibliothek machen kann

und was es kostet, Bücher und andere Medien auszuleihen,

können alle Menschen auch im Internet nachschauen.

Hier ist der Link dazu: bibliochur.ch/angebot/leichte-sprache.

Chur macht's leichter

Die Stadt-Bibliothek Chur informiert neu in Leichter Sprache.



Die Bürgergemeinde Chur unterstützt die Stadt-Bibliothek dabei.



Sie arbeiten für die nächsten Jahre an einem Projekt zusammen.



Das Projekt heisst: Chur macht's leichter.





Das Projekt startet am Samstag, 21. August 2021.



Alle Menschen können dann in der Stadt-Bibliothek Chur



lesen und spielen in leichter Sprache.





Die Stadt-Bibliothek Chur und die Bürgergemeinde Chur kommunizieren auch in leichter Sprache.



Informationen der Bürgergemeinde Chur:

die-buergergemeinde.ch/leichte-sprache



Informationen der Stadt-Bibliothek Chur:

bibliochur.ch/angebot/leichte-sprache