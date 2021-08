Chur zeigt sich von der sportlichen Seite

Im Mai und Juni fand das «Coop Gemeinde Duell» statt, bei dem es um die Förderung von mehr Bewegung in der Schweizer Bevölkerung geht. Die Churerinnen und Churer sammelten fleissig sogenannte Bewegungsminuten – 2,05 Millionen insgesamt. So lange bewegten sich die Teilnehmenden in Chur in diesen zwei Monaten und schafften es damit auf den zweiten Platz. Die zehn Bestplatzierten erhielten von der Stadt Chur verschiedene Gutscheine.