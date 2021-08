6:7 nach Verlängerung

Während Corona etwas zu planen – ein Ding der Unmöglichkeit. So viel sei schon einmal vorweggenommen. Im Sommer 2019 war die Freude noch gross: Bei der Ticketverlosung für das Europameisterschaftsspiel Italien gegen Schweiz in Rom ergatterten zwei Kollegen und ich Eintrittskarten. Im Februar dann der erste Coronafall in Italien. «Halb so wild», dachten wir. Und buchten Zug und Unterkunft für unseren bevorstehenden Trip.