Grosse Nachfrage im Glarner Impfzentrum 

Viele Glarnerinnen und Glarner haben das erste Angebot für Impfungen gegen Covid-19 ohne Anmeldung rege genutzt. Gemäss einer Mitteilung des Kantons war die Walk-in-Möglichkeit ein grosser Erfolg. Rund 460 Glarnerinnen und Glarner hätten sich am ersten Impftag, an dem es keine Voranmeldung gebraucht habe, impfen lassen. Davon kamen rund 60 Prozent ohne Anmeldung in das Impfzentrum im Gesellschaftshaus Ennenda.