Diese zwei Bündner Gemeinden gehören zu den beliebtesten «Kleinstädten»

Was haben Locarno, Interlaken, St. Moritz und Davos gemeinsam? Sie alle gehören zu den kleineren Orten, die Schweizerinnen und Schweizer pro Monat am häufigsten bei der Internetsuchmaschine Google eingeben. Zu diesem Schluss kommt die Holidu GmbH, welche ein entsprechendes Ranking erstellt hat. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Suchanfragen zu den Orten in Zusammenhang mit den Schlagwörtern «Sehenswürdigkeiten» und «Aktivitäten» beachtet worden.