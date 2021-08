Jetzt hängt die Uhr im Felsentor

Ab Donnerstag kann man die Installation in voller Funktionstüchtigkeit erwandern und erleben; das Werk bleibt anschliessend bis am 24. September bestehen und wird dann vollständig wieder abgebaut, wie Thomas Huber und Wolfgang Aichner von Gæg betonen. In der Natur würden keine Spuren der Intervention zurückbleiben.

«Und Endlich», so der Name des Projekts, kann ab La Veduta in anderthalb Stunden zu Fuss erreicht werden. Eine Postautohaltestelle ist an der Passstrasse vorhanden. Der Abzweiger zum Felsentor ist am Wanderweg zur Fuorcla digl Leget signalisiert. Weitere Informationen finden sich unter undendlich.gaeg.net.