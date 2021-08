Der erste und letzte Schulstart

Es ist Montag, 16. August, 9 Uhr. An den meisten Orten im Kanton Graubünden fängt die Schule wieder an. So auch für die Schülerinnen und Schüler aus Flims. Die Redaktion hat zwei Klassen an ihrem ersten Schultag begleitet, zum einen die Jüngsten und zum anderen die Ältesten des Schulareals.