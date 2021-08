Sport- und Freizeitaktivitäten am Pizol

Vor allem für Familien gibt es Wunderschönes zu entdecken. Beispielsweise der Heidipfad, der MounTeens Detektiv-Weg oder der Wasserwald. Für Wanderlustige gibt es besondere Landschaften zu bestaunen. Dabei ist nicht nur die bekannte 5- Seen-Wanderung gemeint, sondern mehr als 120 km an Wanderwegen, welche teils auch durch das Unesco Welterbe Tektonikarena Sardona führen. Für Sportbegeisterte locken mehr als 80 km an Trailrunning-Routen, vielseitige Mountainbike-Strecken, der Klettergarten Twärchamm oder der SwissMovePark. Als besonders aufregendes Erlebnis für grosse und kleine Gäste, bieten sich die Mountaincarts an, mit welchen die rund 2.2 km lange Alpstrasse zwischen Gaffia und Furt befahren werden kann. Für kulinarische Highlights sorgen etliche Restaurant- und Hotelbetriebe, welche über das ganze Pizolgebiet zwischen 500 und 2’227 m ü. M. verteilt sind.

Gondelbar

Die Gondelbar ist eine gemütliche Bar mit rustikalem Flair an der Talstation in Bad Ragaz. Genau das Richtige für eine Erfrischung oder Absacker nach einem erlebnisreichen Tag am Berg. Während der Ferienzeit (10. Juli bis 22. August und 2. bis 24. Oktober 2021) ist die Gondelbar jeweils Samstags und Sonntags von 14:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag, als auch am Wochenende steht zudem eine grosse Glacetruhe bereit.

Pizolhütte

Auf dem Hochplateau auf 2’227 Meter liegt die gemütliche Pizolhütte. Unmittelbar daneben befindet sich der Wangsersee, welcher auch den Startpunkt zur bekannten 5-Seen-Wanderung darstellt. Von der Pizolhütte bietet sich von der sonnigen Terrasse oder auch vom Innenbereich ein einmaliger Blick in die Alpenregion und die umliegende Bergwelt. Gäste werden mit Speis und Trank in neuen und altbekannten Variationen verwöhnt. Besonders empfehlenswert ist eine der täglich frischen Wähen oder der legendäre Valaishund-Kaffee.

Lunchpakete:

Wir stellen Dir Dein persönliches, individuelles Picknick zusammen. Alles, was Du noch tun musst, ist das Lunchpaket in der Pizolhütte abholen, ein lauschiges Plätzchen suchen und geniessen. Mit unseren Lunchpaketen stressfrei und sorgenlos in den Bergausflug starten ist schon eine Exklusivität bei der es an nichts fehlt. Aussuchen, bestellen, fixfertig abholen und geniessen.

Kulinarische Rundwanderung auf dem Pizol Panorama Höhenweg:

Zur Rundwanderung auf dem Pizol Panorama Höhenweg, kannst Du dank unserem Kombiangebot zwei kulinarische Zwischenstopps im Laufbodenstübli als auch der Pizolhütte einlegen. In jedem der Bergrestaurants kommst Du in den Genuss von jeweils einem Gang. Natürlich bieten sich ergänzend, alle möglichen Köstlichkeiten aus den alpinen Küchen.