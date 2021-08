Mehr als tausend Blitze in Graubünden

Um Mitternacht ist ein erstes Gewitter von Glarus kommend über das Churer Rheintal und das Prättigau in Richtung Unterengadin gezogen. In der zweiten Nachthälfte bis zum Morgen waren auch in Mittel- und Südbünden Gewitter unterwegs, wie Fabio Fasel von Meteotest auf Anfrage erklärt.