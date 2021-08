Leichte Sprache. Leicht erklärt.

#leichtesprache: Der folgende Text wurde in leichter Sprache verfasst.

Die Stadt-Bibliothek Chur hat viele Bücher in leichter Sprache.

Die Stadt-Bibliothek Chur kommuniziert auch in leichter Sprache.

Was heisst leichte Sprache?

• Texte in leichter Sprache sind einfach.

• Texte sind leicht verständlich geschrieben.

Die leichte Sprache hat Regeln



• Nur kurze Sätze



• Wenige lange und zusammengesetzte Wörter



• Einfache Formulierungen



• Der Text wird in Portionen unterteilt

Leichte Sprache ist wichtig.

Sie ist ein Hilfsmittel.

Etwa 20 Prozent aller Menschen in der Schweiz

können nicht gut lesen und verstehen.

Das sind mehr als eine Million Menschen.

Dazu gehören:

• Menschen mit wenig Deutsch-Kenntnissen

• Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Alle Menschen sollen Zugang zu Informationen

und zu Unterhaltung haben.

Alle Menschen sollen öffentliche Einrichtungen nutzen können.

Sie sollen wissen, wie alles funktioniert.

Chur macht's leichter

Die Stadt-Bibliothek Chur informiert neu in Leichter Sprache.



Die Bürgergemeinde Chur unterstützt die Stadt-Bibliothek dabei.



Sie arbeiten für die nächsten Jahre an einem Projekt zusammen.



Das Projekt heisst: Chur macht's leichter.





Das Projekt startet am Samstag, 21. August 2021.



Alle Menschen können dann in der Stadt-Bibliothek Chur



lesen und spielen in leichter Sprache.





Die Stadt-Bibliothek Chur und die Bürgergemeinde Chur kommunizieren auch in leichter Sprache.



Informationen der Bürgergemeinde Chur:

die-buergergemeinde.ch/leichte-sprache



Informationen der Stadt-Bibliothek Chur:

bibliochur.ch/angebot/leichte-sprache