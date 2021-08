La Punt Chamues-ch ist Schweizer Dorf des Jahres

Der Gemeindeschreiber wird nicht umsonst auch als CEO des Dorfs oder heimlicher König betitelt. So machte er sich während der Coronakrise stark für das Vereinsleben und setzte sich unter anderem dafür ein, dass der Jassclub weiter Turniere veranstalten durfte und dass der Jugendverein Giuventüna La Punt Chamues-ch LPY einem Raum im Gemeindehaus erhielt. In dem Kellerraum organisiert der Jugendverein beispielsweise den 1.- August-Brunch für die Gemeinde oder den traditionellen Ball am Chalandamarz.